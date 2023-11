Stanziati 5 miliardi per la contrattazione collettiva del settore pubblico

Dei 5 miliardi stanziati in manovra per la contrattazione collettiva nazionale del settore pubblico, "in base ai calcoli del Mef, tenendo conto della massa salariale e delle retribuzioni medie, e in base anche alle nostre priorità, non meno di 1,4 miliardi saranno destinati a Forze di polizia e Forze armate e altri 100 milioni ai Vigili del fuoco. Complessivamente 1,5 miliardi interamente destinati al comparto che voi rappresentate".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi fra il governo e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale di Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco. "Vorrei esprimervi a nome mio e di tutto il Governo - ha detto Meloni in apertura del suo intervento al tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico - l'apprezzamento e ringraziamento per il lavoro che svolgete ogni giorno

