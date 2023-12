Standing ovation per Segre:"Mi manca Mattarella, è come un fratello"

Il pubblico ha premiato il 'Don Carlo' di Giuseppe Verdi, che ha inaugurato la stagione lirica 2023-24 , tributando un'ovazione all'opera diretta dal maestro Riccardo Chailly. Non è mancato qualche 'buu' dal loggione, in particolare quando sul palcoscenico si è presentato il regista Lluís Pasqual con lo stesso Chailly, lo scenografo Daniel Bianco e la costumista Franca Squarciapino e l'intero cast. Ma dai palchi sono volati anche fiori.

Anche per il 'Boris Godunov' che inaugurò la Prima del 7 dicembre 2022 gli applausi finali durarono 13 minut





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Israele-Hamas, Segre: 'Fermare la spirale di odio'Segre:'Fermare la spirale di odio e liberare gli ostaggi'

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Segre: "Bisogna piangere i bambini di ogni nazionalità, sono sacri e non vanno toccati"(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Segre: «Bisogna piangere i bambini di ogni nazionalità, sono sacri e non vanno toccati»'In questo momento to bisogna piangere per i bambini di ogni nazionalità, di ogni...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Segre: Coltivo l'utopia di un mondo che ripudia guerra e discriminazione(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 'Voglio continuare a coltivare la speranza, la fiducia e...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Israele, Segre: 'Liberare gli ostaggi ma anche difendere i civili'La senatrice chiede pugno di ferro contro manifestazioni di antisemitismo

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Segre: 'Liberare gli ostaggi e proteggere i civili'In collegamento video con Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »