Stallo nel Partito Democratico per la candidatura alle elezioni europee

a. Non è bastato l'intercessione dia blindare l'ex magistrato e a far superare le resistenze del Movimento 5 Stelle . "Ha pesato il 'no' di Conte", ammette il diretto interessato. In campo a Bari, dunque,Uno stallo che ha frenato anche il lavoro della segretaria del Partito democratico,La segretaria si riserva ancora un po' di tempo per sciogliere i nodi rimasti sul tavolo, a cominciare da quello della sua candidatura.

A questo, il presidente del Movimento aggiunge: "Annuncio che se alle Europee supereremo il Pd non farò valere questo come motivo di leadership nei confronti del Pd. Quindi il mondo del Pd si rilassi d'ora in poi. Per me la leadership passa dai valori, dai principi che tu persegui, dalla legalità, dalla trasparenza, dalla lotta alla corruzione, dalla capacità di cacciare via la politica dalla sanità, da infrastrutture migliori".

In ogni caso, quella di Conte non voleva essere una sfida lanciata ai dem, spiegano da Campo Marzio: l'obiettivo del M5s non è quello di prendere un voto in più del Pd. In casa dem, tuttavia, non sfugge il riferimento alla trasparenza e alla legalità che sembra rimandare direttamente ai guai dei dem in quel di Bari.

La leader dem, intanto, continua a lavorare sulla campagna elettorale di cui oggi ha presentato il "teaser", come spiega ai giornalisti riuniti nella nuova sede della Stampa Estera a via del Plebiscito. Una campagna che ha come focus i "temi che entrano nelle case degli italiani", dal lavoro alla sanità, dal green alla pace, passando per i diritti e la famiglia, arcobaleno o monocromo che sia.

Partito Democratico Elezioni Europee Candidatura Stallo Movimento 5 Stelle

