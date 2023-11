Stadio Maradona, trovato un cadavere nel sottopasso dopo Napoli-Milan

Nella notte è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 42 anni nei pressi dello stadio. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe precipitato mentre cercava di entrare al Maradona senza biglietto per vedere Napoli-Milanè stato trovato all'interno dell'area di parcheggio abbandonata sottostante al settore ospite dello stadio Maradona, dove ieri sera si è giocata la partita tra Napoli e Milan.

, in due, senza biglietto, stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. L'amico della vittima si è visto ostruire l'accesso per la caduta di una trave ed ha desistito. Il 42enne, che sarebbe residente a Bacoli, in provincia di Napoli, è passato per primo ma, dopo essersi arrampicato,finendo al suolo. La segnalazione è arrivata alla fine della partita dopo che qualcuno, passando, ha visto il cadavere.

