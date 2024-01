Squalifiche e sanzioni dopo i quarti di finale della Coppa Italia

Coppa Italia turbolenta e lo si può evincere dalle decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale. Sono tre le giornate di squalifica inflitte ai danni di Mancini (più diecimila euro di ammenda) e due per Azmoun, entrambi espulsi nelle battute finali di Lazio-Roma. Chiuse per una partita la Curva Nord e i Distinti Nord-Ovest e Nord-Est della Lazio per insulti razzisti a Lukaku: vitato l'accesso in occasione del match casalingo di campionato contro il Napoli.

Un turno di stop per Pellegrini e Pedro, che salteranno la semifinale di andata a Torino contro la Juventus. Anche Gasperini è stato punito per le proteste in occasione di Milan-Atalanta: due giornate di stop per il tecnico della Dea, che salterà andata e ritorno contro la Fiorentina. Anche il designatore Rocchi è intervenuto in prima persona per difendere Di Bello e criticare le parole dell'allenatore. In seguito il club nerazzurro ha emesso un duro comunicato contro questa decision





La Juventus chiude i quarti di finale della Coppa Italia contro il FrosinoneLa Juventus scenderà in campo giovedì chiudendo il programma dei quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri ospiteranno (ore 21) il Frosinone per affrontare la vincente del derby tra Roma-Lazio in una serata che potrebbe diventare storica per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri: infatti con un successo l'ex guida tecnica del Milan raggiungerebbe quota 265 vittorie in bianconero. Allegri che entra già nella storia della Juventus toccando le 400 panchine, solo Giovanni Trapattoni (596) e Marcello Lippi (405) davanti a lui. La conferenza di Allegri L'allenatore della Juventus Massimilano Allegri ha presentato la sfida ai ragazzi di Di Francesco oggi nella conferenza stampa alle ore 14:15 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium. La diretta è stata trasmessa su Juventus TV. Come di consueto è possibile rileggerla sul nostro sito

Zirkzee ribalta l'Inter e lancia il Bologna ai quarti di finale di Coppa ItaliaJoshua Zirkzee, con un doppio assist da prestigiatore, ribalta la partita contro l'Inter e lancia il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Lautaro Martinez preoccupa per un affaticamento muscolare.

Coppa Italia: la Roma trema ma va ai quarti, ora la LazioBrivido Cremonese, poi Lukaku e rigore di Dybala tra le proteste. Mourinho: 'Non so come arriveremo al derby ma siamo uniti' (ANSA)

Derby di Coppa Italia: tifoso accoltellato dopo la partitaDurante il derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio, si sono verificati scontri tra tifosi e la polizia. Un tifoso della Roma è stato colpito da un petardo vicino all'orecchio, mentre un altro tifoso è stato accoltellato dopo la partita. La polizia ha dovuto intervenire per fermare i disordini.

Mes, ultima forzatura della maggioranza: vota parere contrario alla ratifica ma è spaccataFratelli d'Italia e Lega restano contrarie alla riforma, Forza Italia verso l'astensione

Cori razzisti contro Lukaku: il Giudice Sportivo punisce la Lazio, Curva Nord e Distinti chiusiTre settori dell'Olimpico biancoceleste chiusi per una giornata dopo i cori a Lukaku, 50.000 euro di ammenda alla Lazio e 15.000 euro alla Roma per i fatti del derby di Coppa Italia: è questa la deci

