RIETI - Squalificato il campo del Real Sebastiani Rieti per un turno. Punito il comportamento di un individuo isolato che, durante la gara del 31 marzo in trasferta contro Chiusi vinta da Rieti 68-71, ha apostrofato un componente della terna arbitrale (nello specifico Daniele Yang Yao di Vigasio, provincia di Varese e di origini cinesi) ripetutamente durante l’incontro con espressioni di odio e discriminazione di stampo razzista.

Il giudice sportivo applica alla lettera il regolamento comminando la squalifica del campo di gioco per una gara. Stando a quanto si legge dal regolamento, la sanzione per la prima volta nel corso dell’anno sportivo per una sola gara, come in questo caso, può essere commutata dalla società in multa: così il Real Sebastiani Rieti potrà giocare la prossima gara casalinga contro Cento comunque al PalaSojourne

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Real Sebastiani, due punti d'oro a Chiusi. Foto. Rossi: «Dispiace aver sofferto così tanto ma difesa solida»RIETI - Il popolo del Real Sebastiani Rieti festeggia la Pasqua con la pesante vittoria esterna...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Real Sebastiani soffre ma torna al successo: Chiusi espugnata 68-71. FotoRIETI - Real Sebastiani Rieti che soffre ma porta a casa due punti pesantissimi dalla trasferta di...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Real Sebastiani, entusiasmo alle stelle per l'impresa. Rossi: «Un bel premio per la squadra»RIETI - Entusiasmo e soddisfazione per il popolo Real Sebastiani dopo l’impresa del...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

L'FC Rieti pesca dai rivali cittadini, ufficiale un rinforzo dall'Amatrice RietiL'FC Rieti annuncia l'acquisto di un nuovo giocatore per il rush finale di Promozione Lazio

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Firmato in prefettura il protocollo di sicurezza sul “super cantiere” di AmatriceRIETI – È stato firmato oggi a Rieti il Protocollo d’Intesa...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Forno crematorio in Sabina, Durc irregolare e mancanza di norme sulla sicurezza: in due nei guaiRIETI - Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, unitamente al...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »