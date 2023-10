Squalifica Tonali, niente Europeo: ecco quando tornerà in campo

ROMA - Un anno e mezzo di squalifica per Sandro Tonali , che dopo essere stato coinvolto nel caso scommesse che sta scuotendo il calcio italiano ha patteggiato con la procura federale 18 mesi , di cui 10 di stop (durante i quali potrà comunque allenarsi) e 8 di prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza).

Caso scommesse: tutti gli aggiornamenti Tonali stop: ecco quando tornerà in campo Stagione finita dunque per il centrocampista della Nazionale italiana, ex Brescia e Milan e ora al Newcastle, che verrebbe invece fermato per 48 mesi qualora non dovesse rispettare il piano stabilito nel patteggiamento.

