Spot sulle droghe del Governo diventa un caso politico e un meme

«Butta via la droga, non la vita». Questa è la morale dello spot sulle droghe del Governo, pubblicità progresso diventata in pochi giorni dalla messa in onda sulla Rai sia un caso politico che un meme. In uno spazio aperto e vuoto, una specie di cortile, un bimbo sui dieci anni si avvicina a un ragazzo più grande, solo, poggiato a un muro e con una canna in mano. «Non farlo, ti fa male» dice il piccolo. «E tu che ne sai?» ribatte l’altro, che accende la canna e scompare dall’inquadratura.

Allora il bimbo si gira verso la telecamera e spiega che la droga fa male, che dalla canna si inizia e poi si passa a tutte le altre. Lui lo sa, perché? Perché l’ha visto con i suoi occhi. Sigla. Oltre che caso politico, con +Europa che presenterà un’interrogazione al sottosegretario Alfredo Mantovano, responsabile del dipartimento antidroga di Palazzo Chigi, lo spot che pare uscito dagli anni Ottanta è subito diventato una parodia sui socia





