Spiedini di uova di quaglia con salsa brusca

Bollite le uova e una volta sode sgusciatele per creare la salsa brusca unendo 4 tuorli, olio extravergine di oliva, un cucchiaio di senape, sale, pepe e un po' di aceto. Frullate tutto e posizionate la salsa all'interno di una sac a poche. Tagliate a cubetti la pizza al formaggio, il salame e del formaggio a pasta morbida. Fate cuocere le uova di quaglia in acqua bollente per 4 min e una volta pronte sbucciatele.

Spelate dei cavoletti e iniziate a creare gli spiedini inserendo ogni ingrediente. Una volta composto lo spiedino, scottatelo leggermente in una padella antiaderente con una noce di burro. Infine, mettete un po' di salsa brusca su ogni elemento dello spiedino e posizionateci sopra i cavoletti di bruxelles e le erb

La ricetta dell’angelica delle Sorelle SimiliRiproponiamo qui la ricetta dell’angelica delle Sorelle Simili, riproposta oggi da Angela Frenda, responsabile editoriale di Cook, a «È sempre mezzogiorno» di Antonella Clerici. Nel 2019 si è spenta Margherita Simili. Nel 2022 anche la sorella gemella Valeria. Insieme hanno girato l’Italia e il mondo per insegnare a fare il pane. Avevano imparato a loro volta dal padre, fornaio a Bologna, ed avevano scelto di dedicare la loro vita alla didattica, che le aveva portate persino in Giappone. Non era sposata, Margherita, e non aveva figli, i bambini suoi e di Valeria erano le migliaia di persone che avevano seguito i loro corsi, letto i loro libri e imparato da loro cos’è il lievito madre e come si fa una pagnotta in casa.

