Spezia-Cosenza, i convocati di Caserta: rimangono ancora ai box Cimino e La Vardera

, in occasione dell'11ª giornata del campionato di Serie B. Sono ovviamente out Cimino e La Vardera, infortunati, mentre mister Caserta ha deciso di non convocare Occhiuto, Barone e Novello.Cosenza, Caserta:"Samp più brava e più fortunata di noi a sfruttare le occasioni"Ascoli-Parma, i convocati di Viali: agli assenti Bogdan, Botteghin e Tavcar si aggiunge KrajaAscoli, tegola per Kraja: rottura del legamento crociato.

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Cosenza, Caserta: 'Ripartiamo dal secondo tempo con la Samp. Domani attenti al sintetico'Dopo il ko con la Sampdoria il Cosenza di Fabio Caserta cercherà di riprendere la corsa con il match di domani contro lo Spezia. Una sfida che vedrà gli Aquilotti tornare al 'Picco' per la prima vol Leggi di più ⮕

- Albenga, Cosenza: 'Puntiamo ad avere il quarto stadio di proprietà in Italia'Nel corso dell'evento 'Imprese Sport Turismo - Modelli di sviluppo imprenditoriali ed economici', ha preso la parola anche il presidente Albenga, formazione locale militante in Serie D, Santi Cosenza: Leggi di più ⮕

Spezia, Alvini: 'A Palermo la risposta che mi aspettavo. Finalmente torniamo al 'Picco''Per la prima stagionale al 'Picco' lo Spezia farà di tutto per centrare il quinti risultato utile consecutivo contro il Cosenza allenato da Fabio Caserta, reduce dal ko con un altro club ligure, la S Leggi di più ⮕

Fiorentina, la casuale svolta estiva di Pierozzi: doveva andare allo Spezia nell'affare NzolaIeri sera, all'intervallo della sfida europea poi vinta 6-0 sul Cukaricki, è stata la prima presenza in stagione di Niccolò Pierozzi con la Fiorentina. Un rientro importante, e l'aveva evidenziato g Leggi di più ⮕

Crisi in Medioriente, dai Cinque stelle ad Amnesty, ecco chi scende in piazza oggiIniziative a Roma, Milano, Palermo, Trapani, La Spezia e Pesaro Leggi di più ⮕

La Spezia, precipita elicottero civile: "Lo strano rumore, poi il botto"Un elicottero è precipitato al confine tra la Toscana e la Liguria nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 13. Pare si trattasse di u... Leggi di più ⮕