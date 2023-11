Speciale Motori 2023: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Citroën E-C3, Lexus LBX, Kawasaki Ninja 7 HYbrid

Come si può parlare di altro dopo aver guidato in pista e su strada la nuova Alfa Romeo Quadrifoglio? Eppure non ci siamo fermati a questo, perchè siamo andati a Parigi per scoprire la nuova era intrapresa da Citroën con la C3 e abbiamo anche curiosato nel listino ufficiale della nuova LBX.

Infine, non ci dimentichiamo mai degli appassionati del mondo moto e questa settimana abbiamo approfondito le caratteristiche tecniche davvero speciali della Ninja 7 Hypbrid.

Così, dopo aver recentemente presentato le nuove moto elettriche, guidabili con patente A1, Kawasaki compie un altro passo significativo verso la strategia Carbon Neutrality con l'introduzione della prima moto ibrida al mondo prodotta in serie1: la Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, guardate il video qui sopra. headtopics.com

Israele:"Stiamo aumentando operazioni nella Striscia" | Unicef:"A Gaza i bambini hanno solo acqua di mare da bere"Il nuovo progetto di Zentiva è incentrato sulla prevenzione e si sviluppa non solo attraverso nuovi prodotti, ma anche con iniziative per fare cultura e formazioneI commenti in questa pagina vengono controllatiIn particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: la magia del 'tutto è emozione'Abbiamo guidato su strada e in pista a Balocco la versione più potente della Giulia e della Stelvio: in questa veste sanno emozionare anche da ferme, ma i loro numeri invitano a guidarle, almeno una volta nella vita! Leggi di più ⮕

Giulia De Lellis, discussione a Londra con Carlo Beretta: «Per me fa molto freddo»Stravagante e aperta, è la città che regala la sensazione di essere sul set di un... Leggi di più ⮕

Giulia De Lellis, il dolore per le coliche renali: «Pensavo di morire, non riuscivo a parlare»Non è stata una giornata semplice per Giulia De Lellis. E lo ha raccontato ai suoi fan... Leggi di più ⮕

Tu si que vales, Giulia Stabile ritorna nel programma: le stories di Belen Rodriguez parlano chiaroBelen Rodriguez in questi giorni sta registrando le puntate della nuova edizione di Tu sì... Leggi di più ⮕

Matrimonio a Salina. Abito da sposa in pizzo e scarpe DiorIl romantico sì di Giulia e Alberto nelle incantevoli Eolie Leggi di più ⮕

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in 5 regioniCriticità segnalata in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia Leggi di più ⮕