Spavento in Olanda, Bas Dost rianimato in campo dopo un malore improvviso: l'attaccante è cosciente

Terrore in Olanda: Bas Dost rianimato in campoMinuti di paura durante Az Alkmaar-Nec: l'attaccante crolla, probabilmente l'intervento dei medici gli salva la vita Leggi di più ⮕

Dramma in Eredivisie: Bas Dost collassa in campo durante AZ-NEC, partita interrottaAttimi di paura in Eredivisie. AZ Alkmaar e NEC Nijmegen si sfidano nella 10ª giornata di campionato, gli ospiti sono avanti 2-1 grazie ai gol di Bas Dost e Mattsson (Pavlidis per i padroni di casa. Leggi di più ⮕

Olanda, malore in campo per Bas Dost: il giocatore è cosciente. Partita interrottaLa ricostruzione Leggi di più ⮕

Bas Dost, paura in Olanda: malore in campo per l'attaccante. Partita interrotta, ora è coscientePaura in Olanda. Nel finale della sfida tra Az Alkmaar e NEC Nijmegen, l'attaccante Bas Dost... Leggi di più ⮕

American Horror Story: Il metodo di recitazione di Evan Peters spaventò Joan CollinsEvan Peters ha spaventato Joan Collins sul set di American Horror Story: Apocalypse per via del suo metodo di recitazione, relativo a una scena cruenta dell'ottava stagione. Leggi di più ⮕

Incidente al nono mese di gravidanza, mamma portata in ospedale partorisce d'urgenza: lei e la bimba stanno beLo spavento determinato dall'incidente ha indotto il travaglio improvviso in una... Leggi di più ⮕