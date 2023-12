Sparatoria all'università Carolin: l'attentatore trovato morto

Una sparatoria avvenuta all'università Carolin, l'attentatore è stato «trovato morto» all'interno dell'università. In un primo tempo, la polizia aveva detto che era stato «eliminato», ma non è chiaro se il killer si sia suicidato dopo la strage o se sia stato colpito da un proiettile sparato dagli agenti. Esclusi legami con il terrorismo internazionale, e il killer ha agito da solo - non è chiaro per quale motivo.

La sparatoria, nel cuore della città vecchia, è la peggiore mai avvenuta nella Repubblica Ceca. Secondo la polizia di Praga, il killer è un «eccellente studente» proprio della facoltà di Filosofia di 24 anni di nazionalità ceca.; la sua identità non è stata ancora ufficialmente confermata, ma il giovane sarebbe stato riconosciuto da alcuni studenti della sua facoltà, che ne hanno parlato come di un loro compagno di studi. Il suo profilo coincide peraltro con un mandato di cattura della polizia stessa





