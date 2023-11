Spagna:si dimette il presidente della federcalcio Rubiales

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Il presidente della federcalcio spagnola Luis Rubiales si è dimesso questa sera dopo settimane di bufera per il bacio alla giocatrice della nazionale Jennifer Hermoso senza il suo consenso. Rubiales ha pubblicato in serata sui suoi profili social una lettera in cui annuncia la sua scelta parlando di una 'campagna sproporzionata'.

'Difenderò la mia onorabilità - si legge nel post - Difenderò la mia innocenza. Ho fiducia nel futuro. Ho fede nella verità'. 'Dopo la rapida sospensione operata dalla Fifa, oltre al resto delle procedure aperte contro di me - scrive ancora Rubiales - è evidente che non potrò tornare al mio posto. Insistere nell'aspettare e aggrapparmi non porterà alcun contributo positivo né alla Federazione né al calcio spagnolo'. (ANSA).

