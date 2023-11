, sono finite ai domiciliari per decisione del gip del tribunale di Latina nell'ambito dell'attività delle cooperative che si occupavano di gestione di richiedenti asilo e minori non accompagnati nella provincia di Latina. Quali le motivazioni che hanno portato a questa misura nei confronti delle due donne, membri del Consiglio di amministrazione della cooperativa "Karibu"?

Le indagini della Guardia di Finanza, che hanno visto coinvolte le cooperative "Karibu", "Consorzio Aid Italia" e la "Jambo Africa", avrebbero portato alla luce numerose criticità nelle strutture gestite dalle coop, tra cui - come riporta l'con arredamento inadeguato, condizioni igieniche carenti, derattizzazione e deblattizzazione assenti, riscaldamento assente o comunque non adeguato, carenze nell'erogazione dell'acqua calda, carenze nella...

"L'inosservanza delle condizioni pattuite, rilevate dagli ispettori della Prefettura oltre a quelli della Asl di Latina e ai vigili del fuoco, tali da far vivere gli ospiti in condizioni offensive dei diritti e della dignità degli uomini e delle donne, aggravate dalla condizione di particolare vulnerabilità dei migranti richiedenti protezione internazionale, ha generato considerevoli risparmi di spesa/profitti, che sono stati utilizzati per(alberghi, ristoranti, abbigliamento... headtopics.com

"Queste distrazioni di denaro - aggiungono gli inquirenti - hanno consentito di ipotizzare a carico degli indagati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) a seguito dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza della cooperativa Karibu e di autoriciclaggio di parte di dette somme, che sono state(Ruanda, Belgio e Portogallo) e reimpiegate in attività imprenditoriali e comunque estranee rispetto alle finalità di assistenza e gestione in...

