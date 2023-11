Soumahoro, mentre la moglie frodava lui ritirava premi per la legalità

Soumahoro se ne già accorto ieri leggendo i suoi social. Sono stati in molti a consigliare al parlamentare un passo indietro, non perché giustizialisti, ma perché, secondo i follower dell’onorevole, «non potevi non accorgerti che mentre ti battevi per i diritti degli ultimi, a casa tua si spendeva e spandeva in gioielli, abiti di lusso e Grand Hotel a cinque stelle». Insomma un fatto di opportunità piuttosto gigantesco.

Dicevamo della nostra ricerca incrociata, dalla quale sono uscite cose abbastanza interessanti, alcune delle quali stridono con la facciarta che il deputato Soumahoro si è costruito a suon di stivali di gomma e pugni chiusi. Ad esempio il 6 agosto 2018 mentre la moglie spendeva 298,90 euro in prodotti di bellezza, lui era a Foggia per partecipare allo sciopero dei braccianti; il 5 novembre 2018 lui era in piazza a protestare contro i decreti Salvini e a gridare «Restiamo umani».

Sempre nel 2018, il 2 dicembre, dal conto della compagna di Soumahoro uscivano 1.990 euro spese alla boutique di Ferragamo. In quegli stessi giorni Aboubakar era impegnato ad organizzare la manifestazione “GetupStandup” che si sarebbe svolta il 15 dicembre in piazza della Repubblica a Roma. Un evento creato per contestare (ancora) i decreti Salvini, per chiedere permessi di soggiorno più veloci, il diritto alla casa e altro ancora.

Il giorno prima Aboubaker era in riunione col presidente dell’Inps Tridico per «tutelare i lavoratori della terra e lottare contro sfruttamento e lavoro irregolare». Ripetiamo, ad oggi nessuno ha prove del coinvolgimento di Soumahoro nella gestione dei fondi statali da parte della cooperativa Karibu. Certo è che l’uomo ne esce quantomeno distratto.

