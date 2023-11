Soumahoro, le accuse dei volontari nei ghetti. Il prete della Caritas: “Avvisai Fratoianni che candidarlo era un autogol, ma non mi rispose”

Nuove rivelazioni dopo il caso-cooperative che ha coinvolto il deputato. Torna a galla la raccolta fondi per i regali di Natale a Borgo Mezzanone:"Ma lì di bambini non ce ne sono", dice don Andrea Pupilla della Caritas di San Severo. Intanto l'Ispettorato del lavoro conferma che sono in corso"da mesi" accertamenti sulle due società della moglie e della suocera, avviati "in base alle denunce di alcuni lavoratori".

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. headtopics.com

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in Italianon riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione).

Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo aiuto è per noi indispensabile.acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo totalmente gratuito e potrai visualizzare fino ad un massimo di 10 articoli al mese, e vedrai la pubblicità. headtopics.com

Soumahoro si autosospende dal gruppo Verdi e Sinistra della Camera'Lo abbiamo trovato sereno e determinato, ci ha esposto il suo punto di vista e ha annunciato l’intenzione di rispondere punto su punto e nel merito alle contestazioni, ribadendo la sua assoluta estraneità alle vicende', scrivono i due leader di partito dopo l'incontro con il neo-deputato finito nella bufera. Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera di SoumahoroSono stati concessi i domiciliari a Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamatsindo. L'inchiesta è incentrata sulla gestione delle cooperative che aiutano i richiedenti asilo e i minori non accompagnati... Leggi di più ⮕

Ecco le carte che accusano compagna e suocera di Soumahoro: “Hanno mostrato elevata spregiudicatezza criminal…Indagata tutta la famiglia della moglie di Aboubakar Soumahoro: nei guai Liliane Murekatete e di Marie Therese Mukamitsindo, moglie e suocera Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroAgli arresti domiciliari la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo del parlamentare Aboubakar Soumahoro , il sindacalista ... Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroIndagine della procura di Latina su gestione coop Latina Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroArrestate la moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, e la suocera, Marie Therede Mukamatsindo. Le due donne sono state poste ai domiciliari. Le misure sono state disposte dal gip di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulle coo... Leggi di più ⮕