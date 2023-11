Soumahoro, la moglie e la suocera agli arresti domiciliari: sotto accusa per il caso delle coop che gestiscono

Nuovo capitolo dell'inchiesta coop. Agli arresti domiciliari la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo del parlamentare Aboubakar Soumahoro. Soumahoro, inchiesta chiusa per la moglie e la suocera.

L'accusa: «False fatture per 2 milioni» È quanto disposto dal gip di Latina nell'ambito della gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Le misure sono state effettuate dalla Guardia di Finanza.

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroIndagine della procura di Latina su gestione coop Latina Leggi di più ⮕

Threads, il rivale di X potrebbe aprire agli sviluppatoriAnche Threads, il social di Meta rivale di X, si apre agli sviluppatori. (ANSA) Leggi di più ⮕

Il giornalista Alain Gresh: “Medio Oriente, la Francia si è allineata agli Stati Uniti”Secondo lo specialista della Regione, Parigi si era adeguata, fin dalla presidenza di Sarkozy, alle posizioni americane. Politica ripresa anche da Emmanuel Macron, in visita in Israele per seguire proprio le orme di Biden Leggi di più ⮕

Gallagher arrestato, il trapper romano picchiava la compagna da due anni: ora è agli arresti domiciliariNuovi guai giudiziari per il trapper romano Gallagher, all'anagrafe Gabriele Magi. Il 29enne... Leggi di più ⮕

Diretta Sinner-Rublev, segui la sfida agli Atp di Vienna LIVECorriere dello Sport Leggi di più ⮕

PSG, ecatombe contro il Brest: in sei out, per Marquinhos problema agli adduttoriDopo il successo contro il Milan si arricchisce l'infermeria del Paris Saint-Germain, in vista della partita di domani contro il Brest. Sei assenti per Luis Enrique, che dopo la vittoria sui rossoneri Leggi di più ⮕