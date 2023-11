Soumahoro, la compagna: “Non sono Lady Gucci. Porto in tribunale chi mi ha diffamato, ai limiti dello stalkin…

è un fiume in piena e punta il dito contro i media per aver portato avanti una campagna «odiosa, dov’è la presunzione d’innocenza?».

La donna, che finora non aveva risposto a nessuna domanda, oggi precisa di non ricoprire più alcun ruolo all'interno della Karibu: «Il sapiente, malizioso utilizzo di espressioni quali la “cooperativa della moglie di Soumahoro” mentre non faccio più parte della cooperativa né come membro del Cda, né come socia né tantomeno come dipendente o “la cooperativa della famiglia di Soumahoro”, che ha connotato sin da subito la campagna mediatica è particolarmente...

A Murekatete non sono stati perdonati i selfie in cui compare con abiti e borse firmate: foto che hanno spinto i suoi detrattori a coniare per lei il soprannome «Lady Gucci». headtopics.com

Aboubakar, aggiunge Liliane, «è stato messo in croce per quelle foto perché non le ha condannate pubblicamente per appagare le aspettative dei cultori dei reality show e non ha voluto parlare di mie vicende private correlate a quelle foto».

Parlando all'Adnkronos Murekatete respinge anche le «insinuazioni» e i «gratuiti sospetti» sull'acquisto della casa di Casal Palocco. Sospetti, afferma la compagna del deputato-sindacalista, «che permeano il ragionamento socioculturale di molti articoli malevoli: la Murekatete ha certamente acquistato la casa con i soldi della cooperativa! E invece no, il prezzo non ricompreso nella somma erogata grazie al mutuo è di provenienza lecita». headtopics.com

«Io - si difende ancora Liliane - a questo processo mediatico non mi presto né intendo prestarmi: se l'autorità giudiziaria me lo chiederà, non avrò problemi a dimostrare la liceità dell'acquisto, ma respingo culturalmente il processo da celebrarsi nella piazza mediatica, per una miglior diffusione via social e colpo di grazia nelle testate scandalistiche».

