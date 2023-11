Soumahoro, inchiesta chiusa per la moglie e la suocera. L'accusa: «False fatture per 2 milioni»

Un enorme giro di false fatture, messo in piedi con associazioni fantasma, per oltre due milioni di euro. È quanto emerge da una delle due inchieste avviate dalla Procura di Latina sulla gestione dei migranti nelle cooperative della famiglia del deputato Aboubakar Soumahoro. L'indagine sugli aspetti fiscali, affidata alla Guardia di Finanza, è stata chiusa dal sostituto procuratore Andrea D'Angeli.

In pratica la finta associazione veniva «utilizzata in un meccanismo fraudolento di fatture per operazioni inesistenti, per giustificare a posteriori le uscite di denaro che la Karibu aveva l'obbligo di rendicontare nell'ambito dei progetti Sprar e Cas». AFFARI DI FAMIGLIA Il giudice descrive un sistema di accoglienza a 'gestione familiare', con un intreccio di cooperative, consorzi, associazioni che alla fine riportavano sempre agli stessi nomi.

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroIndagine della procura di Latina su gestione coop Latina Leggi di più ⮕

Intolleranze alimentari, vere o false?L'esperto fa chiarezza accendendo la luce su un mercato che vale 300 milioni di euro Leggi di più ⮕

Reddito di cittadinanza, a Caltanissetta 27 denunce per false dichiarazioniRassegna stampa, i giornali del 30 ottobre Leggi di più ⮕

Soumahoro, la moglie e la suocera agli arresti domiciliari: sotto accusa per il caso delle coop che gestisconoNuovo capitolo dell'inchiesta coop. Agli arresti domiciliari la moglie Liliane Murekatete e la... Leggi di più ⮕

Cannabis, Russo (UniCz): 'La valutazione della appropriatezza sia basata su dati scientifici'“Non è appropriato basarsi su false convinzioni. Ad esempio, non è corretto pensare che se un prodotto è di origine naturale non è nocivo' Leggi di più ⮕

Cannabis, Russo (UniCz): 'La valutazione della appropriatezza sia basata su dati scientifici'“Non è appropriato basarsi su false convinzioni. Ad esempio, non è corretto pensare che se un prodotto è di origine naturale non è nocivo' Leggi di più ⮕