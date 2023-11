Soumahoro, così sono stati spesi i soldi delle donazioni. «Oltre 19mila euro per alimenti e abiti»

Vestiti, alimenti, sponsorizzazioni per video: Striscia La Notizia fa i conti in tasca a Aboubakar Soumahoro, il deputato eletto con Sinistra e Verdi (e ora iscritto al Gruppo Misto) travolto dalle polemiche dopo l'inchiesta della procura di Latina sulle coop gestite da compagna e suocera.

Il meno facoltoso? Soumahoro Soumahoro e l'inchiesta di Striscia sulle donazioni Il report si trova sul sito della Lega Braccianti, dove sono presenti le rendicontazioni del 2020 e del 2021. Da questi file - viene spiegato da Striscia - si scopre che degli oltre 31mila euro raccolti per lo sciopero a Roma, circa 10mila sono stati spesi per indumenti e alimenti. Gli altri 21mila per il trasporto dei manifestanti.

Tu si que vales, Littizzetto raccoglie i vestiti da terra: bufera a luci rosseA Tu si Que vales accade di tutto. L'ultima puntata andata in onda ieri sera ha scatenato diverse polemiche sui social per alcuni spogliarelli n... Leggi di più ⮕

Abbigliamento, allarme Confesercenti: “Fa troppo caldo, non si vendono vestiti invernali”Leggi su Sky TG24 l'articolo Abbigliamento, allarme Confesercenti: “Fa troppo caldo, non si vendono vestiti invernali” Leggi di più ⮕

Vinted, l’ecommerce di vestiti e accessori usati andrà in Borsa: cosa sapere sull’unicorno lituanoSecondo indiscrezioni riportate dal , l Leggi di più ⮕

Gli abiti lunghi più belli da comprare sul sito di Zara per l'autunno inverno 2023I vestiti lunghi per l'Autunno Inverno 23/24. Leggi di più ⮕

Halloween abolito, Don Luciano inventa “Holyween”: «Bimbi solo vestiti da santi e angioletti»Nessuna zucca intagliata illuminata, niente abiti da streghe o vampiri, niente addobbi con ragni... Leggi di più ⮕

Rho, finto assalto a scuola vestiti da terroristi: ecco chi scatena il panicoAttimi di pura follia all’istituto professionale Puecher di Rho, alle porte di Milano. Sono le 10 e 45 del mattino quando, durante l’inter... Leggi di più ⮕