Soulé sogna Bellingham e la Juve: torna già a gennaio?

Una fetta di tifoseria juventina già lo rimpiange, un’altra parte, più numerosa, semplicemente lo aspetta: Matias Soulé è uno delle scoperte migliori di Matteo Tognozzi , ormai ex capo degli osservatori bianconeri e nuovo ds del Granada. Ora se lo gode in prestito il Frosinone: il gioiellino argentino, ma che Spalletti vorrebbe portare in azzurro, ha dominato per larghi tratti a Cagliari, prima della furibonda rimonta dei sardi, da 0-3 a 4-3 .

L’accostamento è ardito, però qui sono semplicemente i numeri a parlare: se l’inglese, candidato forte al titolo di Golden Boy di Tuttosport 2023 , è destinato a dominare il calcio mondiale nei prossimi anni, Soulé sta dimostrando di essere uno dei giovani più interessanti della Serie A.

