La grande bellezza rappresentata dalla doppietta di Soulé resta però immutata anche dinanzi a un risultato tragicomico. Il 20enne aveva fatto ammattire il Cagliari, soprattutto in occasione del secondo gol, realizzato col destro dopo essersi inserito sulla trequarti e aver saltato gli avversari con una splendida serpentina.

Quest’estate il club bianconero ha preso la decisione migliore perla carriera dell’argentino, mandandolo in prestito in una neopromossa con un allenatore in grado di valorizzarlo. Il resto è tutto merito di Soulé, che fin partita da titolare ha lasciato il segno.

