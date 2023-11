"Sono qui in Himalaya dove i ghiacciai si stanno sciogliendo a un livello record. Come in Groenlandia, come in Antartide. Il livello del mare sta aumentando. E qui vediamo inondazioni, vediamo frane, vediamo comunità colpite in modo drammatico. Dobbiamo fermare questa follia.

Dobbiamo assicurarci di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi. I ghiacciai si stanno ritirando. Non possiamo ritirarci. Dobbiamo andare avanti con l'azione per il clima", le parole del segretario generale dell'Onu Guterres. / X Guterres Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Israele, sommergibili e atomiche: l'arsenale per l'invasione di terraL’esercito israeliano, dai 126.000 soldati operativi in tempo di pace, nelle ultime settimane, col richiamo dei riservisti, ha probabilmente pi&... Leggi di più ⮕

Reazione a Catena, "ordini dall'alto": soldi, che bomba su CugiverbaDateci la nostra quotidiana puntata di Reazione a Catena . E ovviamente domenica non fa eccezione. E così eccoci negli studi di Rai 1, al segu... Leggi di più ⮕

Patrick Zaki, twitta contro l'Italia: "Non esiste scelta equilibrata", è buferaAncora lui, coni suoi retweet. Stavolta attento a dosare le parole perché le sfuriate anti-Israele e contro «Netanyahu serial killer&raqu... Leggi di più ⮕

Sofia Goggia sbotta: "Gli ho dato una lezione", cos'è successo in pistaSofia Goggia non si qualificava alla seconda manche in gigante da due anni, ovvero dal 28 dicembre 2021. Il ritorno è stato a dir poco impre... Leggi di più ⮕

Domenica In, Mara Venier: "Non puoi dirlo", l'ospite che la fa infuriareA Domenica In , su Rai 1, si è tornato a parlare di quanto è accaduto nella puntata di Ballando con le stelle. Mara Venier ha colto... Leggi di più ⮕

Russia, "caccia agli ebrei": non appena atterra l'aereo da Tel Aviv...Attimi di panico in Russia, causati da centinaia di manifestanti pro-Palestina che hanno fatto irruzione nell’aeroporto di Makhachkala d... Leggi di più ⮕