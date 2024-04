Sotto di un gol. Ci sarà da rimontare al Gewiss tra tre settimane, ma per il momento Gasperini (che sedeva in tribuna, squalificato dal Giudice Sportivo e offeso più volte dal pubblico di casa, con cui ha un conto aperto) può portarsi a casa un punto con una certa soddisfazione. Tra i top del ruolo in Italia, come gli è stato riconosciuto anche dal tecnico avversario Italiano.

Un po’ meglio nella ripresa, grazie alla freschezza portata da alcuni subentranti (su tutti Ederson e Scamacca) ma il primo round finisce 1-0. "Per il primo tempo bisogna dare meriti anche alla Fiorentina, ci sono pure gli avversari. Li avevo visti sabato col Milan e hanno perso ma facendo un'ottima partita. Noi abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, mancava forza per andare avanti e ci siamo impauriti. Nel secondo tempo però l'abbiamo equilibrata: potevamo prendere un altro gol ma anche farlo. L'1-0 comunque lascia tutto aperto. E giocare oggi non era facile, a Napoli è stato il primo caldo.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Atalanta, Gasperini: 'Contro Fiorentina sarà equilibrata, orgogliosi del momento'Leggi su Sky Sport l'articolo Atalanta, Gasperini: 'Contro Fiorentina sarà equilibrata, orgogliosi del momento'

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Domani Fiorentina-Atalanta, i convocati di Gasperini: assenti De Ketelaere e ScalviniAlla vigilia della sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati, per la gara valida per la semifinale di andata in prog

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Fiorentina-Atalanta, semifinale di Coppa Italia: dove vederla in diretta tv e streamingDopo la vittoria della Juventus contro la Lazio, ecco la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. In campo Fiorentina e Atalanta per il primo atto del confronto che vale la finale. Fiorentina-Atalanta, l'orario La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà allo stadio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà il 24 aprile. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv La gara Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in streaming La partita Fiorentina-Atalanta sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Infinity sui vostri dispositivi smartphone, pc e tablet. La probabile formazione di Italiano FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

C'è anche il CT Spalletti al Franchi per Fiorentina-Roma: in tanti sotto osservazioneC'è anche il Commissario Tecnico della Nazionale italiana in tribuna al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Roma. Luciano Spalletti, accompagnato dal suo vice Marco Domenichini, sta osservando alcu

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Barone gravissimo in ospedale, Fiorentina sotto shock: le condizioniIl direttore generale viola è attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele. Moglie e figli a Firenze

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Llorente allo scadere, la Roma di De Rossi strappa un punto alla FiorentinaTermina in parità al 'Franchi' dove allo scadere la Roma evita la prima sconfitta esterna della gestione De Rossi gli highlights

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »