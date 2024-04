Sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla con un fiore, anzi due. La gardenia e la ortensia - che messe insieme formano la gardensia - tornano a invadere pacificamente le piazze italiane per sostenere studi e trattamenti contro questa malattia neurologica progressiva.Quello dei due fiori è una unione simbolica per rappresentare lo stretto legame che c'è tra le donne e la sclerosi multipla perché questa patologia colpisce le donne in misura doppia rispetto agli uomini.

Sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla: 14.000 volontari presidieranno 5.000 luoghi sparsi in tutta Italia Sabato 4, domenica 5 e mercoledì 8, in occasione della Festa della donna, 14.000 volontari dell'Associazione italiana Sclerosi Multipla si troveranno in 5.000 tra piazze e strade per raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica contro questa condizione per cui ancora non esiste una cura definitiva. La donazione minima è pari a 15 euro. Cliccando qui puoi trovare i volontari più vicini dove poter acquistare la gardensia.

Testimonial dell'associazione per l'iniziativa di quest'anno Bentornata Gardensia è l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini, che abbiamo appena visto al Festival di Sanremo.Questa patologia spesso provoca disabilità, anche grave. Il 50% delle persone costrette a convivere con questa condizione è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini.

Sclerosi Multipla Ricerca Gardenia Ortensia Malattia Neurologica

