Sospensione del mandato di arresto per il ministro del lavoro del Qatar

Mentre a maggio l’europarlamentare Andrea Cozzolino era da tre mesi ai domiciliari a Napoli su richiesta del giudice istruttore belga Michel Claise, il magistrato sospendeva il mandato di arresto, emesso e mai eseguito, per il ministro del lavoro del Qatar Ali bin Samikh Al Marri considerato il principale corruttore nell’inchiesta sulle interferenze sul Parlamento europeo di Qatar e Marocco. Cadute le accuse per Al Marri? No, realpolitik.

Il Qatar, infatti, andava ricompensato per aver mediato con l’Iran per la liberazione dell’attivista belga Olivier Vandecasteele arrestato a Teheran per spionaggio. Poco dopo, il celebrato Claise esce dalle indagini per conflitto d’interessi, il mandato viene ritirato definitivamente e il procuratore Raphael Malagnini annuncia che lascerà il fascicolo per fare il revisore dei conti del lavor





