Sorrentino: ‘Milan, quando lasci Mbappè uno contro uno con la squadra lunga diventa difficile’

Stefano Sorrentino commenta su Infinity la debacle del Milan contro il PSG: "Ci si aspettava di più da Leao, da Theo o da Giroud. Quando c’è una squadra lunga e lasci Mbappe uno contro uno diventa difficile. Ora bisogna analizzare gli errori e non perdere gli obiettivi: il turno si può ancora passare".Chirico: 'Ora Allegri non si nasconde più, lo scudetto è possibile.

Chirico: 'Ora Allegri non si nasconde più, lo scudetto è possibile. Ma a questa Juve servono Chiesa e Vlahovic'Tognozzi, UFFICIALE l'addio alla Juve, va al Granada. Ha scoperto Yildiz e SouléMilan, Okafor recuperato: ci sarà contro il Napoli. Le ultime su Loftus-Cheek e JovicJuve, Allegri: 'Nessuno respinge la parola scudetto, serve realismo. Chiesa e Vlahovic...

