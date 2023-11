promuove il presidenzialismo. Il presidente della Repubblica – è il risultato della rilevazione realizzata da Demos e pubblicata da – fornisce condivisione in un sistema politico diviso. Tradotto: gli italiani puntano a un sistema elettorale "personalizzato" sintetizzato nell’elezione diretta., infatti, lo ritiene il "migliore dei modi possibili".

La percentuale è la stessa di quella espressa per il presidente della Repubblica, ossia il 57 per cento. Una preferenza che risulta elevata fra gli elettori di Forza Italia, Lega e Cinque Stelle. Ma l’adesione più corposa viene da chi vota per il partito di Meloni.Intanto gli italiani confermano una grande fiducia nel presidente della Repubblica, che resta una figura istituzionale molto amata. Due terzi degli intervistati mostrano un consenso alto per il presidente .

