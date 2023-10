Sondaggi politici, Sangiuliano, Crosetto, Urso e Piantedosi i ministri più graditi. Ultima Santanchè

Sono quattro i ministri che si dividono la prima posizione nella classifica di ottobre sulla fiducia.

Un ex aequo che vede alla pari con il 41% dei consensi Gennaro Sangiuliano (Cultura), Crosetto (Difesa), Urso (Imprese e made in Italy) e Piantedosi (Interno). È interessante notare il trend rispetto alla precedente rilevazione di luglio relativamente al quartetto di testa. Il ministro della Dife…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Sangiuliano non risponde alle domande su SgarbiIl ministro della Cultura era all'Altare della Patria (ANSA) Leggi di più ⮕

Vittorio Sgarbi nella bufera: inchiesta per evasione e consulenze d'oro | Meloni 'approfondirà', Sangiuliano lo 'scarica'Il sottosegretario ai Beni culturali non avrebbe pagato debiti per 715mila euro Leggi di più ⮕

Antitrust: ricevuta documentazione da Sangiuliano su SgarbiL'Antitrust ha ricevuto la documentazione inviata dagli uffici del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in merito alla vicenda che vede coinvolto Vittorio Sgarbi. Nessun fascicolo di indagine è stato avviato dalla Procura di Roma, in relazione... Leggi di più ⮕

Sgarbi furioso con il 'Fatto' e minaccia una denuncia: 'L'intervista a Sangiuliano è falsa'Sgarbi furioso con il ' Fatto' e minaccia una denuncia: ' L'intervista a Sangiuliano è falsa' Leggi di più ⮕

Sgarbi nella 'bufera' per le consulenze Sangiuliano: 'Devo rimediare ai suoi guai'Il ministro della Cultura, 'Ho avvertito Meloni' Il critico d'arte, già indagato per un debito col fisco, non intende dimettersi Leggi di più ⮕

Consulenze vietate, ora Sgarbi è in bilico. Decide Palazzo ChigiIl sottosegretario indagato attacca Sangiuliano: “Non ho chiesto rimborsi a differenza tua” Leggi di più ⮕