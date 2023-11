'Soldi usati per cene, vestiti di lusso e gioielli'. Tutte le accuse sui parenti di Soumahoro

in merito alle indagini condotte sul sistema cooperativo gestito dalle due donne, emergono nuovi dettagli sui motivi che hanno portato la procura di Latina a ordinare la custodia cautelare delle due donne., insieme a un altro dei figli della prima, si trovano ora agli arresti domiciliari come misura preventiva e sono stati loro sequestrati beni per circa 2 milioni di euro.

". Queste distrazioni sono state ricostruite dagli esperti della Guardia di finanza, che negli ultimi hanno hanno lavorato per ricostruire tutte le disposizioni bancarie" prive di congrua giustificazione causale e comunque per finalità diverse da quelle alle quali era preposta la Karibubonifici verso l'estero per 472.909 euro negli anni 2017/2022, utilizzo di carte di credito e prepagate, intestate alla Karibu, ma adoperate per finalità private (, negozi di cosmetica) per importi come 93.976 euro nel 2017, 208.394 nel 2018, 49.946 euro nel 2019; 13.803 euro nel 2020; 2.

Migranti, inchiesta coop Karibu: arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroI titoli di Sky TG24 del 30 ottobre, edizione delle 8:00 Leggi di più ⮕

Soumahoro, moglie Liliane Murekatete ai domiciliari per inchiesta cooperativa KaribuArrestata anche la suocera del deputato. Accuse di frode in pubbliche forniture, bancarotta e autoriciclaggio Leggi di più ⮕

Soumahoro, arrestati i vertici della cooperativa KaribuArresto vertici cooperativa Karibu, ordinanza eseguita nei confronti della moglie e della suocera... Leggi di più ⮕

Soumahoro, arrestati i vertici della cooperativa KaribuArresto vertici cooperativa Karibu, ordinanza eseguita nei confronti della moglie e della suocera... Leggi di più ⮕

Soumahoro, moglie e suocera arrestate: soldi all'estero, migranti in condizioni igieniche scandaloseMoglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamatsindo , sono finite ai domiciliari per decisione del g... Leggi di più ⮕

Arrestati i vertici della cooperativa KaribuArresto vertici cooperativa Karibu, ordinanza eseguita nei confronti della moglie e della suocera... Leggi di più ⮕