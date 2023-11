Soldati israeliani a Gaza

Per quasi un mese nessun giornalista internazionale è potuto entrare nella Striscia di Gaza, in seguito alla chiusura da parte di Israele di tutte le frontiere. Le testimonianze dall'interno arrivavano solo dai militari israeliani. Sono state brevi visite, durate alcune ore, a bordo di mezzi blindati dell'esercito.

Questo è stato spesso l'unico modo per i giornalisti di vedere il fronte di guerra, o comunque le battaglie in situazioni in cui l'accesso a quei territori era bloccato o implicava grossi rischi





🏆 7. ilpost » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Israele, nella Striscia di Gaza con soldati e tankLe immagini dell'operazione di terra (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Gaza, tank e soldati israeliani in azione dentro la StrisciaLe autorità militari israeliane hanno diffuso un video di operazioni all'interno della Striscia. Nelle immagini si vedono soldati e tank in...

Fonte: Libero_official - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Gaza, soldati israeliani innalzano la bandiera nazionale su una casa del nord della StrisciaI soldati dell’esercito israeliano, entrati nella Striscia, hanno innalzato la bandiera nazionale su una casa del nord di Gaza.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Gaza, soldati israeliani innalzano la bandiera su una casa nel nord della StrisciaIl video diffuso in rete. E' la prima volta che il drappo sventola sul posto dal 2005 (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Gaza, l'avanzata di terra dei soldati israeliani dentro la StrisciaUn video diffuso dalle forze armate dello Stato ebraico, mostrerebbe truppe e carri armati dell'Idf all'interno della Striscia di Gaza. Da gio...

Fonte: Libero_official - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »

Medio Oriente: ventiquattresimo giorno di guerraLa crisi umanitaria nella Striscia, le macerie a Gaza, Netanyahu in visita fra i soldati (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »