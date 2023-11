Soldati delle Idf nel comando di polizia di Gaza. Hamas accusa Israele di rimandare le trattative sugli ostaggi e pubblica il video di una soldatessa rapita. Le ultime notizie 'Guerra Israele-Hamas, accordo sugli ostaggi vicino. Hamas diffonde il video di una soldatessa rapita'Direttore Al-Shifa: 'Scavata fossa comune', respiratori e altri macchinari medici cruciali per la sopravvivenza dei pazienti gravi nelle strutture sanitarie palestinesi.

La polizia dello Stato ebraico ha annunciato di aver aperto ufficialmente un' di israeliane avvenuti durante gli attacchi del 7 ottobre. Ecco tutte le ultime notizie di oggi martedì 14 novembre.di Hamas''utilizzate per scopi militari nei quartieri di Ijlin e Rimal a Gaza City'. I soldati dello Stato ebraico hanno conquistato ildi Hamas e una facoltà di ingegneria che fungeva da istituto per la produzione e lo sviluppo di armi. All'interno sono state trovate armi e materiale per l'addestramento e lo studio di Hama

İLGİORNALE: Guerra Israele-Hamas, truppe delle Idf nel parlamento di Gaza CityLa guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Il portavoce militare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato '4.300 attacchi. ➡️

HUFFPOSTITALİA: Hamas non controlla più Gaza, l'Idf ha preso il ParlamentoLo scontro tra miliziani e esercito israeliano è totale

AGENZİA_ANSA: Una bimba americana fra gli ostaggi di Hamas a GazaGUERRA IN MEDIO ORIENTE | Ostaggi o di Hamas nei tunnel di Gaza a tre anni e senza genitori, uccisi dagli stessi terroristi. La vicenda è emersa in una telefonata tra Joe Biden e l'Emiro del Qatar sceicco Tamim bin Hamad al-Thani ANSA

İLMESSAGGEROİT: Israele prende il parlamento di Gaza, «Hamas faccia evacuare gli ospedali»di Mauro Evangelisti Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, uno dei falchi del...

SOLE24ORE: Israele: Hamas ha perso il controllo di Gaza. Truppe Idf nel Parlamento di Gaza City. Biden: azioni ...Allarme per la situazione degli ospedali di Gaza. L’Oms afferma che Al-Shifa “è rimasto senz’acqua per tre giorni e non funziona più”. L’Onu riferisce anche della morte di tre infermieri. Israele intanto riferisce che le sue truppe di terra dispiegate a Gaza continuano a trovare armi e strutture dei miliziani dentro scuole, moschee e case.

