Sogin: smantellamento impianti nucleari italiani al 44-45%

"Con lo smantellamento dei vecchi impianti siamo al 44-45% e abbiamo la piena gestone dei residui del combustibile: li stiamo processando all'estero, dovranno rientrare con tempi che adesso rinegozieremo con i francesi perché dobbiamo fare in nodo che quando rientrino stiano in posti sicuri, adeguati e a norma con le nuove norme tecniche dell'Isin".

Per tornare al 'nuovo nucleare' in Italia"quello che serve è rifare la filiera, in realtà esiste già una filiera che lavora molto per l'estero, esiste Enel che ha diverse centrali all'estero, esiste Edison con l'azionariato di Edf che ha tra le maggiori centrali nucleari al mondo.

Sogin Smantellamento Impianti Nucleari Rifiuti Radioattivi Filiera Nucleare Italia

