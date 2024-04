Sogesid e l'Università di Napoli Federico II firmano un accordo per la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse idriche

Sogesid, la società di ingegneria dello Stato, e l'Università di Napoli Federico II hanno firmato un accordo per sviluppare progetti per la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse idriche. L'accordo prevede anche attività di supporto alla didattica come conferenze e seminari su temi legati all'uso dell'acqua e al recupero delle aree contaminate.