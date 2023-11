Sofia Coppola rivela perché Apple TV+ ha cancellato la sua miniserie basata su L'usanza del paese di Edith Wharton

Era la primavera del 2020 quando si diffuse la notizia che Apple TV+ stava collaborando con la regista e sceneggiatrice premio OscarEdith Wharton. In realtà, non se n'è fatto nulla: qualche tempo dopo, il servizio streaming ha preferito cestinare il progetto, e ora, in un'intervista con il, Coppola spiega perché le cose sono andate come sono andate, rivelando sostanzialmente che i dirigenti hanno reputato la protagonista della storia"una donna antipatica".

I dirigenti di Apple TV+, ha rivelato Coppola, non erano fan di Undine, quindi avevano iniziato a ridurre il budget che erano disposti a investire per realizzare la serie, finché non si è arrivati alla sua cancellazione.doveva essere la sua prima serie dal 1994, quando all'inizio della carriera creò e diresse per Comedy Central lo show di breve durata, ma l'infelice vicenda l'ha spinta a cercare qualcos'altro su cui concentrare le sue energie.

