Soddisfazione degli studenti universitari in Italia

Gli studenti hanno preso in considerazione diversi parametri tra cui i rapporti con i docenti e compagni di corso, strutture, servizi e carico di studio. L’indagine è stata condotta da AlmaLaurea, il noto consorzio interuniversitario che si occupa di fornire servizi per studenti, imprese e università.





DonnaModerna » / 🏆 44. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Mattarella: gli alloggi per gli studenti sono una questione di primaria importanzaApertura dell’ateneo anche a Scampia: «cancella Gomorra e riparte dai giovani a cui dobbiamo dare un futuro diverso», ha detto il rettore Lorito

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Alle 20.45 Ucraina-Italia, gli azzurri hanno 2 risultati su 3Ultimo e decisivo match per L'Italia per qualificarsi ai Campionati Europei di Germania 2024. Si gioca in campo neutro, a Leverkusen, gli azzurri vogliono blindare il secondo posto. Segui la diretta su Rai1 e in streaming su Rainews.it

Fonte: RaiNews - 🏆 46. / 50 Leggi di più »

L'Italia si qualifica per gli Europei di GermaniaL'Italia si qualifica per gli Europei di Germania dopo aver vinto contro l'Ucraina a Leverkusen. Nonostante qualche difficoltà nel finale, gli Azzurri hanno tenuto la partita in pugno per un'ora e creato molte occasioni. L'Ucraina ha rischiato ma non è riuscita a segnare il gol che avrebbe mandato la partita agli spareggi.

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Ucraina-Italia 0-0, gli azzurri volano in GermaniaGli uomini di Spalletti soffrono e faticano nell'ultimo e decisivo match e fermano sul pari i gialloblù e si qualificano ai Campionati Europei 2024

Fonte: RaiNews - 🏆 46. / 50 Leggi di più »

Italia, regolamento per ridurre gli imballaggi monouso annullatoGli eurodeputati riducono al minimo gli obblighi per le grandi catene dei fast-food e del cibo da asporto nel regolamento proposto per ridurre gli imballaggi monouso in Italia.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Lo shopping online: comodità e soddisfazione a casa tuaIn un articolo del passato, si prevedeva il progresso tecnologico che avrebbe portato alla possibilità di ordinare generi alimentari e altri prodotti da consegnare direttamente a casa. Oggi, grazie allo shopping online, possiamo godere di questa comodità e soddisfazione.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »