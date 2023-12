Snai offre un bonus di benvenuto ai nuovi clienti

Snai, uno dei principali bookmaker italiani, offre ai nuovi clienti un pacchetto di benvenuto che contiene al suo interno anche un bonus di 5€ per la slot machine 'La Rosa'. Il bonus per le scommesse sportive non è prelevabile immediatamente. Per poterlo prelevare, è necessario soddisfare i requisiti di scommessa.





L'umidificatore per ambiente con oli essenziali: un alleato per la pelle in invernoScopri come l'umidificatore per ambiente con oli essenziali può aiutare a mantenere la pelle idratata durante l'inverno. Benefici per la pelle e la salute mentale grazie all'aromaterapia.

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Nuove indicazioni per i test diagnostici per Sars-CoV-2Il ministero della Salute ha emesso una circolare con nuove indicazioni per l'effettuazione dei test diagnostici per Sars-CoV-2 per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, al fine di ampliare e potenziare il monitoraggio dei virus respiratori.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Regali beauty per il Natale: 10 idee originali per la cura del viso e dei capelliScopri 10 regali beauty per il Natale, tra cui kit per la cura del viso e dei capelli, cofanetti di cosmesi naturale e nuovi brand sostenibili. Trova l'idea regalo perfetta per chi ami!

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Vacanze di Natale per gli studenti: ricaricare le batterie e prepararsi per il rush finaleDue settimane abbondanti di vacanza per gli studenti per ricaricare le batterie prima del rush finale dell'anno scolastico. La prima parte del 2024 sarà caratterizzata da importanti appuntamenti come i test d'ingresso, gli esami di Maturità e di terza media, e le Prove INVALSI. Le regioni hanno stabilito autonomamente il calendario scolastico, tenendo conto delle festività nazionali e dei ponti.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Aumento delle domande per l'agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazioneGli interventi fatti dal governo all’inizio dell’anno per limitare il Superbonus 110% non hanno portato i risultati sperati: l’obiettivo era spendere circa 14 miliardi di euro, mentre secondo le previsioni si arriverà a quasi 60 entro la fine dell’anno.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Proroga per la social card e bonus benzina: le novità del ministro LollobrigidaIl ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, annuncia la proroga per la social card e il bonus benzina per le famiglie bisognose. Inoltre, boccia il meccanismo dei click day per l’accesso ai fondi per l’innovazione in agricoltura e per la regolarizzazione dei lavoratori stagionali extracomunitari.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »