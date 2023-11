Smartworking, cresce il lavoro da remoto

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti- Più in generale violino i diritti di terzi

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: Pil 2023 «invariato» nel terzo trimestre: da sei mesi l’Italia non cresceSecondo i dati resi noti dall’Istat, il Pil nel terzo trimestre 2023 è stimato a +0,7%, in linea con il trimestre precedente, che aveva segnato un calo rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Unc: «Il Paese è fermo»

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: L’Italia non cresce, Pil a zero Visco: “Attenzione al debito”L’Istat indica un’economia ferma nel terzo trimestre. Per il 2023 il dato già acquisito è del +0,7%, sotto le stime del Tesoro. L’ultimo monito del…

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

INTERNAZIONALE: Nuovi respingimenti in Italia dopo la sospensione di SchengenQuattrocento migranti dormono nei magazzini abbandonati di Trieste, mentre il ministro dell’interno ammette di avere respinto una trentina di persone alla frontiera, pratica per cui l’Italia è già stata condannata due volte in passato. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: Bilal Boussadra, il boxeur italo-marocchino, insultato dopo il titolo italiano: 'Oggi dico Viva L'Italia'Il giovane pugile di 18 anni, nato da genitori marocchini, è diventato italiano a tutti gli effetti. Ma dopo la finale di Copertino il padre del suo avv…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Cresce l'antisemitismo in Europa: stelle di David sulle case a ParigiI tag antisemiti sono anche comparsi in tre comuni dell'hinterland parigino nei giorni precedenti. Emmanuel Grégoire, braccio destro del sindaco di Parigi, ha espresso parole di condanna

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Juan Carlos e la riunione di famiglia dopo l’esclusione dal rito per LeonorIl re emerito, protagonista del «Juancarlismo» prima degli scandali, è tornato a Madrid per il compleanno, in famiglia, della nipote. Inizio di un percorso di riabilitazione

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕