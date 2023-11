Smartphone, in arrivo il blocco alla navigazione internet per i minorenni: come funziona, la guida

I minorenni non potranno utilizzare più il cellulare come prima. Un blocco per la navigazione in internet scatterà dal 21 Novembre 2023.

Il motivo? Garantire più sicurezza in Italia. Questo è quanto previsto dalla delibera 9/23/Cons del Garante delle Comunicazioni (l’AgCom).

Vietato fischiare Lukaku, la curva dell’Inter prepara la contestazione con gli smartphoneI fischietti verranno comunque distribuiti prima della gara con la Roma ma chi li userà rischia una multa di 22 euro. In alternativa il “dissenso immateriale” … Leggi di più ⮕

Addio smartphone scarico: i migliori power bank low costLa nostra rassegna delle migliori batterie super economiche per caricare ovunque smartphone e tablet Leggi di più ⮕

Parkinson: la riabilitazione si farà a casa con lo smartphoneInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕

Smartphone, arriva il blocco per i minori: quali siti saranno vietati (dal 21 novembre)La misura scatta in automatico e gratuitamente solo per le sim intestate ai giovanissimi Leggi di più ⮕

iPhone 16 sarà Ultra: fotocamera top e display ancora più grandeLe ultime indiscrezioni sulla nuova famiglia di smartphone Apple che non vedranno la luce prima di settembre 2024 Leggi di più ⮕

Auricolari senza fili: i migliori modelli low cost a partire da 17 euroLe migliori cuffie Bluetooth in-ear per tutte le tasche, da collegare a smartphone, tablet, Tv e Pc Leggi di più ⮕