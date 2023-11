Smartphone, arriva il blocco per i minori: quali siti saranno vietati (dal 21 novembre)

Siti per adulti, portali di scommesse e tanti altri siti web che inneggiano alla violenza e razzismo non saranno più fruibili per i minori. Dal prossimo 21 novembre le cose cambiano per i naviganti minorenni a cui è stata intestata una scheda sim.

Così gli intestatari dovranno attivare una limitazione specifica con quattro possibili modi: ricevere un pin di attivazione, una volta attivata la sim; ricevere sullo smartphone un codice riservato di attivazione (Otp); usare lo Spid oppure usare la sua pagina sul sito della società di telefonia.

