Smalling denuncia i suoi consulenti finanziari per un investimento

La Roma si prepara al sempre più vicino derby contro la Lazio , spunta una notizia legata a Chris Smalling . Secondo quanto riportato dal Sun, il difensore inglese ha denunciato per 750mila sterline i suoi consulenti finanziari . Smalling in causa per un investimento. Secondo le ricostruzioni nel 2015 mentre giocava per il Manchester United, a Smalling è stato consigliato di investire 80.

000 sterline al mese da parte di un rappresentante di KWM per mantenere il suo stile di vita lussuoso anche dopo il ritiro dal calcio. Smalling ha condiviso alcuni dettagli del piano, che includeva l'investimento di un terzo del suo reddito, il mantenimento di un terzo e l'utilizzo della parte restante per il suo mutuo. Il difensore inglese avrebbe voluto ritirare l'investimento nel 2021, ma gli è stato rivelato che il totale sarebbe stato tassato al 45%, con le commissioni ed altre spese che arriverebbero fino al doppio dell'importo nel periodo di obbligazione

Roma Lazio Derby Chris Smalling Consulenti Finanziari Investimento

