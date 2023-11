Slitta a gennaio il lancio del lander privato Nova-C per la Luna

Slitta a non prima del 12 gennaio il lancio del lander privato per la Luna Nova-C, dell'azienda americana Intuitive Machines, che punta a scendere vicino al polo sud lunare. Il lancio a bordo di un razzo Falcon-9 di SpaceX era previsto per metà novembre ma la missione è probabilmente slittata a causa dell'intenso traffico sulla piattaforma di lancio 39A del Kennedy Space Center in Florida.

Intuitive Machines con base in Texas è una delle aziende selezionate dalla Nasa per lo sviluppo di servizi commerciali sulla Luna nell'ambito del programma Clps (Commercial Lunar Payload Services) per sviluppare una sorta di ecosistema di aziende capaci di operare sul nostro satellite.

Tartufo bianco di Alba, tra luna di ottobre e clima è una strana stagione di svoltaIl prossimo anno servirà una presa di coscienza collettiva e nazionale per il futuro del prodotto: il posticipo dell’apertura ufficiale servi… Leggi di più ⮕

Riti religiosi buddisti nel giorno della luna piena... (ANSA) Leggi di più ⮕

Eclissi di luna parziale visibile dall'Italia oggi, 28 ottobre: come e quando vederla. Sarà l'ultima fino al 2Il mese di ottobre ci saluterà con un'eclissi parziale di Luna che sarà... Leggi di più ⮕

Ottobre esce di scena con un’eclissi parziale di LunaVisibile dall’Italia, raggiungerà il picco alle 22,14 di sabato 28 (ANSA) Leggi di più ⮕

Antonino Spinalbese, tuffo al Museum Ballon con Luna Marì: il video è tenerissimoOrmai Instagram è invaso da foto scattate al Ballon Museum, la mostra dedicata... Leggi di più ⮕

E’ morta Shani Louk, la 22enne rapita da Hamas al rave Nova Festival“Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita”. Con queste parole, la madre Ricarda ha comunicato a Rtl/ntv la morte di Shani Louk, la 22enne con doppia cittadinanza, israeliana e tedesca, rapita da Hamas durante l’incursione dello scorso 7 ottobre al rave Nova Festival. Leggi di più ⮕