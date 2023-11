Skims: il marchio di abbigliamento intimo di Kim Kardashian

Quando è nato, nel 2019, Skims era un marchio di abbigliamento intimo contenitivo e modellante il cui markenting puntava soprattutto sulla caratteristica di andare incontro alle esigenze di donne con taglie dalla XXS alla 5XL e con la pelle di tutte le sfumature.

A fondarlo era stata Kim Kardashian, celebrità statunitense diventata molto nota per il reality show sulla sua famiglia,, e per il suo matrimonio col rapper Kanye West, ma per lungo tempo considerata un prodotto della televisione “trash” americana con poca attrattiva nel mondo dell’alta moda. Nell’arco di quattro anni però Skims, i cui capi hanno la principale caratteristica di fasciare il corpo comprimendo le forme e snellendo le silhouette di chi li indossa, è diventato uno dei marchi più rilevanti del suo settore e un caso abbastanza unico nel mondo della moda: solo nell’ultimo mese ha annunciato una linea di intimo maschile, una collezione di abiti eleganti con Swarovsky e un reggiseno con finti capezzoli integrati diventato viral

: