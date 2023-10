Siria: bombe Usa su Guardie iraniane.Razzo su città egiziana

, alcune delle quali a Gaza City. Lo rende noto lo stesso IDF, che fa sapere di avere colpito membri di Hamas, piattaforme di lancio di missili anticarro e quartier generali dell'organizzazione islamista. Nell'attacco, aggiunge l'esercito israeliano, sono stati colpiti più di 250 obiettivi.

Lloyd ha chiarito anche che questi attacchi non sono legati alla risposta degli Stati Uniti al conflitto tra Israele e Hamas, e ha chiesto a tutti i Paesi di evitare di adottare misure che potrebbero contribuire alla diffusione della guerra in altre regioni.

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, dall'inizio della guerra sono stati uccisi 7.000 palestinesi a Gaza. Un portavoce di Hamas ha affermato che circa 50 ostaggi sono stati uccisi a Gaza a causa degli attacchi israeliani. Ieri, il ministero della Sanità di Gaza ha pubblicato un documento di 212 pagine con elenchi di nomi e numeri di identificazione di 7. headtopics.com

Sul fronte politico, i leader dei 27 Stati membri dell'UE hanno chiesto all'unanimità "corridoi umanitari e pause" nei bombardamenti su Gaza per consentire a cibo, acqua e forniture mediche di raggiungere i palestinesi.

"Hanno sequestrato decine di persone, la maggior parte civili, e abbiamo bisogno di tempo per trovarli nella Striscia di Gaza e poi rilasciarli", avrebbe detto Hamid. Finora sono stati rilasciati quattro ostaggi da Hamas, tutti per cosiddetti "motivi umanitari".Hamas lancia un appello alla comunità internazionale per fermare i bombardamenti, particolarmente intensi nelle ultime ore. Interrotte tutte le comunicazioni, anche via internet nella Striscia di Gaza. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

Perché gli Usa stanotte hanno attaccato in SiriaL'esercito statunitense ha lanciato raid aerei su due località nella Siria orientale collegate all'Iran. Dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, le... Leggi di più ⮕

Usa, raid anti-Iran in Siria colpito depositi di munizioniGli attacchi anti-Iran degli Stati Uniti in Siria hanno colpito depositi di munizioni. (ANSA) Leggi di più ⮕

Israele-Hamas, Jet Usa in Siria attaccano deposito di munizioni. Razzo in Egitto, sei feriti a Taba (città alNel video ripreso dall’alto si vede una piazza e i tetti dei palazzi, con i pannelli solari.... Leggi di più ⮕

Israele-Hamas, Jet Usa in Siria attaccano deposito di munizioni. Razzo in Egitto, sei feriti a Taba (città alNel video ripreso dall’alto si vede una piazza e i tetti dei palazzi, con i pannelli solari.... Leggi di più ⮕

Raid Usa in Siria contro l'Iran. Razzo contro l'Egitto. Si tratta ancora sugli ostaggiNella notte caccia americani hanno colpito alcuni obiettivi iraniani in Siria. In Egitto sei persone sono rimaste ferite per un razzo caduto in una città di confine. Si tratta ancora sugli ostaggi Leggi di più ⮕

Razzo su città egiziana di confine, cinque feritiUn razzo lanciato nella guerra tra Israele e Hamas ha ferito cinque persone in una città egiziana al confine. Lo riferiscono i media locali. Il razzo ha colpito giovedì la città di Taba. (ANSA) Leggi di più ⮕