Sirene di allarme razzi in centro Israele e a Gerusalemme

Sirene per razzi da Gaza a Tel Aviv e in centro IsraeleLe sirene di allarme anti razzi da Gaza sono risuonate da poco a Tel Aviv e nella zona centrale di Israele mandando la gente nei rifugi. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. (ANSA) Leggi di più ⮕

Israele, Capezzone: sette nuove "maschere" in tv per la propaganda anti-IsraeleCiò che conta per certi personaggi come 'registi -autori -sceneggiatori -agenti di se stessi', in questo momento, 'è dise... Leggi di più ⮕

La ragnatela di Hamas, 500 chilometri di tunnelProfondi anche 45 metri, sono rifugi e basi per colpire Israele (ANSA) Leggi di più ⮕

Assalto aeroporto russo, il governatore del Daghestan visita lo scalo di MakhachkalaSerghei Melikov nello scalo dopo l'irruzione di manifestanti per un volo da Israele (ANSA) Leggi di più ⮕

La predica contro i gay nella moschea di Gerusalemme: 'Nessun omosessuale in Palestina'Cancellare omosessuali e omosessualità dalla Palestina, perché 'ostacolano la vittoria e attirano l’ira di Allah': questa la predica nella moschea di Gerusalemme. Ma in occidente le comunità lgbt scendono in piazza per il sostegno alla 'resistenza' Leggi di più ⮕

I falchi di Gerusalemme e il rischio catastrofeGiusto colpire Hamas, ma bisogna fermare gli insediamenti e puntare ai due Stati Leggi di più ⮕