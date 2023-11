Siracusa-Licata dove vederla: Sky, Siracusa TV o Facebook? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ambizioni da confermare nel Girone I di Serie D: il Siracusa ospita il Licata per l'undicesima giornata di campionato per una sfida ad alta quota.

Gli aretusei non hanno ancora perso in stagione e sono reduci dal netto 0-5 maturato sul campo del Portici grazie alla doppietta di Maggio e ai goal di Alma, Arcidiacono e Favetta. Vittoria nell'ultimo turno anche per il Licata, che ha regolato il San Luca con un 3-2 nel quale risalta la doppietta di Saito, che ha fatto seguito alla rete di Lanza.Il Siracusa alla vigilia dell'undicesima giornata è secondo a 25 punti, a -2 dal Trapani, mentre il Licata è quarto a 18 lunghezze, ma con una gara in più.

Tutto su Siracusa-Licata: le formazioni ufficiali e dove guardare la partita in diretta TV e streaming.

