Sinusite: cause, sintomi e tipologie

La sinusite è un processo infiammatorio acuto o cronico dei seni paranasali, innescato dalla complicazione di un’influenza stagionale, dalla deviazione del setto nasale, dagli stati allergici o dalle infiammazioni croniche della mucosa su base ereditaria. Per conoscere tutte le cause, leggete qui. C'è anche la sinusite cronica Oltre a quella acuta, che si presenta cioè in maniera episodica, c'è la sinusite cronica, che persiste anche per più di 12 settimane.

La sintomatologia è la stessa: si avverte un senso di peso, tecnicamente “dolore gravativo”, in alcuni punti del viso dove si verifica l’emergenza sensitiva dei nervi sensoriali del volto (la regione sopraorbitaria, la regione sottorbitaria e la regione che si trova alla radice del naso). Per conoscere tutti i sintomi della sinusite, cliccate qu

