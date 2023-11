Sinner, uno Slam nel 2024: 'Ecco come sto lavorando con il mio team'

Il grande obiettivo adesso è prendersi uno Slam. Contro Medvedev agli Atp 500 di Vienna ha vinto in 3 ore e 4 minuti di battaglia dimostrando di aver fatto passi da gigante anche dal punto di vista fisico: “È vero che tutto il lavoro che stiamo facendo lo sappiamo solo io e il mio team - ha commentato Sinner - ci alleniamo davvero tanto e se sappiamo quanto lavoro c’è dietro, condividere questa vittoria (su Medvedev, ndr) con tutto il team per me vuol dire tanto.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo fino alla 38^ giornataDi seguito il calendario completo della Serie A, fino alla 38^ ed ultima giornata: 11ª GIORNATA Atalanta-Inter Bologna-Lazio Cagliari-Genoa Fiorentina-Juventus Frosinone-Empoli Hellas Verona-Monza M

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Bruce Springsteen tour 2024, ecco le date in ItaliaLa vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12.00 di lunedì 6 novembre

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Manovra 2024, dal ritorno di quota 103 al taglio del cuneo fiscale: Ecco le novitàIl ritorno di Quota 103, la rivalutazione delle pensioni e il taglio del cuneo fiscale: ecco le novità della manovra 2024. L'infografica (Alexander Jakhnagiev)

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Manovra 2024, dal ritorno di quota 103 al taglio del cuneo fiscale: Ecco le novità(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2023 Il ritorno di Quota 103, la rivalutazione delle pensioni e il taglio del cuneo fiscale: ecco le novità della man...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: Manovra 2024, dal ritorno di quota 103 al taglio del cuneo fiscale: Ecco le novitàAGI/Vista - Il ritorno di Quota 103, la rivalutazione delle pensioni e il taglio del cuneo

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo fino alla 38^ giornataDi seguito il calendario completo della Serie A, fino alla 38^ ed ultima giornata: 11ª GIORNATA Atalanta-Inter Bologna-Lazio Cagliari-Genoa Fiorentina-Juventus Frosinone-Empoli Hellas Verona-Monza M

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕