Sinner troppo forte, il gesto di rabbia di Tiafoe in campo ammutolisce il pubblico

Una vittoria netta, senza discussione quella di Jannik Sinner ai quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna contro lo statunitense Frances Tiafoe . Un successo in due set (6-4, 6-4) che esalta la classe e la freddezza dell’azzurro, sempre in controllo del match e capace di gestire con personalità e maturità i (pochi) momenti difficili della gara.

Il gesto di frustrazione di Tiafoe Tiafoe ha provato a innervosire Sinner con un paio di trucchi del mestiere, tipo incitare il pubblico dopo un colpo ben effettuato nel primo set o con una serie di sguardi poco amichevoli nei confronti di Sinner. Ma dall’altra parte si è ritrovato un muro di gomma, un campione in grado di non farsi influenzare da nulla tanto da far esplodere Tiafoe ad un set dalla fine.

